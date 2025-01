I giocatori del Milan hanno festeggiato sul campo la conquista della Supercoppa contro l'Inter. E lo hanno fatto punzecchiando i rivali diretti. In una diretta Instagram, infatti, Bennacer e Fofana hanno rivolto sfottò contro i giocatori dell'Inter: "Non c'è niente per loro oggi, niente. Non prendono il trofeo stasera, non c'è niente per loro. Tre anni fa è stata dura ma oggi non c'è niente per loro, abbiamo vinto noi. Niente per loro, niente"