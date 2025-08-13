FC Inter 1908
Tancredi Palmeri: "Monza-Inter, ecco tre cose positive e tre negative di ieri"

Tancredi Palmeri: “Monza-Inter, ecco tre cose positive e tre negative di ieri”

Tre cose positive e negative su Monza-Inter secondo il noto giornalista Tancredi Palmeri: ecco le sue considerazioni
Tre cose positive e negative su Monza-Inter secondo il noto giornalista Tancredi Palmeri. Ecco la sua analisi sull'amichevole di ieri, terminata sul 2-2 dopo i 90 minuti.

"+ Quando l’Inter ha voluto accelerare, lo ha fatto con automatismi immediati

+ Tanto Pio Esposito quanto Bonny hanno mostrato facilità di calcio

+ Aumenta il fondo nelle gambe

- Per la settima volta nelle ultime 8 partite ufficiali e non l’Inter va sotto

- Squadra B totalmente imballata e senza idee

- La fase difensiva di squadra sembra ancora in alto mare", si legge.

