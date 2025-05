Telecronaca Caressa-Bergomi, Pistocchi: “Rischio è che diventi come il wrestling perché…”

"Ho già espresso più volte il mio parere al riguardo,e non ho niente da aggiungere sull’argomento di attualità, cioè i toni e le scelte editoriali di bravissimi telecronisti e ottimi opinionisti. Confermo però che tutta questa enfasi, il più delle volte esagerata , può trasmettere a chi li ascolta la sgradevole sensazione di assistere ad una fiction, dove anche chi dovrebbe essere super partes recita un ruolo, quello del tifoso, solo per compiacere gli abbonati della tifoseria di riferimento. E anche se in campo c’è una squadra italiana, e un moderato sostegno sarebbe più che accettabile , il commento tecnico non dovrebbe mai travalicare il ruolo e la competenza di un professionista.