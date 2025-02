Post derby, Thuram sui social: cuori nerazzurri e bocca cucita

Quello che doveva dire lo ha detto nel post partita e così sui social ha preferito postare una sua foto, due cuori nerazzurri e un'emoticon che rappresenta una bocca cucita. Il riferimento di Marcus Thuram è ovviamente al pareggio nel derby contro il Milan e al rigore che è stato negato proprio a lui. Non quello non dato a Theo, ma nella stessa azione, qualche secondo prima, il calciatore francese è stato in pratica travolto da Pavlovic. Neanche il VAR ha richiamato l'attenzione dell'arbitro su quello che è un fallo evidente.

«Ci manca un rigore stasera. Ma si può sbagliare, anche io faccio errori. Non capisco perché c'è il VAR. Il calcio è fatto di errori, noi prendiamo un punto stasera con una bella reazione. Adesso continua il campionato», ha ammesso candidamente l'attaccante dell'Inter che ha sottolineato come il pari non sia soddisfacente nonostante sia meglio della sconfitta che sarebbe arrivata contro il Milan se de Vrij non avesse riacciuffato il risultato. Thuram ha detto quello che pensava ma sui social sceglie il silenzio. Vale più di mille parole.