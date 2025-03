È il compleanno del fratello più piccolo e Marcus Thuram gli ha scritto una dedica sui social. L'attaccante nerazzurro ha scritto un post per Khéphren, centrocampista della Juve, che oggi compie 24 anni. È nato nel 2001, quando il fratello maggiore aveva 4 anni. Francesi, ma entrambi nati in Italia dove giocava all'epoca il papà Lilian, difensore bianconero. La loro unione è notissima tra i tifosi che li prendono in giro dando del figlio unico o all'altro, a seconda della fede, interista o juventina. Loro sono unitissimi e ovviamente mostrano l'amore fraterno che li unisce sui social.