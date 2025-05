"Come uno zio". Un po' di tempo fa l'attaccante nerazzurro aveva definito così l'ex attaccante francese che ha intervistato i nerazzurri per CBS

Media Day ad Appiano Gentile in vista della finale di Champions con un ospite speciale. Henry è arrivato alla Pinetina, è tra gli opinionisti di un noto canale, CbS, che trasmette le gare di Coppa, e ha salutato con grande calore Marcus Thuram. Di lui l'attaccante nerazzurro ha detto in passato: "Per me è come uno zio".