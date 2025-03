Sono un bell'esempio di amore fraterno e correttezza. Uno gioca nell'Inter e ha vinto già con la maglia nerazzurra. Il suo papà ha giocato nella Juve ma Marcus Thuram lo ha trascinato nel bel mezzo della festa per il 20esimo scudetto del club interista. Suo fratello l'anno dopo è sbarcato a Torino: Khephren è nato dopo rispetto all'attaccante interista, lo considera un idolo, sono cresciuti insieme e si vogliono bene come è normale accada tra fratelli che hanno avuto la fortuna di condividere lo stesso amore per il calcio. Passione di famiglia.

Ora il giocatore della Juve imita il fratello maggiore quando esulta e o ha fatto anche ieri, quando è riuscito a sbloccare la gara contro il Verona. La vittoria della squadra di Motta vale il meno sei in classifica dall'Inter che è prima a più uno sul Napoli e a più tre dall'Atalanta. I bianconeri possono lanciare ancora la sfida al campionato. Li abbiamo visti sul campo darsi spallate e poi baci e abbracci. Spesso commentano con "Thuram figlio unico", quando si parla dell'altro. Il piccolo indossa parastinchi con la foto del fratello maggiore che lo ha elogiato pubblicamente per il gol in Coppa Italia contro l'Empoli e poi forse preso in giro per l'eliminazione. Tra fratelli si può. E si può fare in un modo unico e bellissimo come i Thuram stanno mostrando sotto l'occhio attento di papà Lilian. La Serie A ha postato una foto con l'esultanza dei due ragazzi e Marcus, prima di partire per la gara contro il Feyenoord, lo ha condiviso sui social, nelle sue storie con un cuoricino.