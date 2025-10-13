Doveva essere in nazionale a quest’ora Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter è impegnato invece nelle terapie per smaltire il risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Ad Appiano Gentile oggi è da solo.
Thuram da solo ad Appiano chiama i compagni: “Potete tornare? Mi annoio…”
L’attaccante nerazzurro è l’unico a lavorare oggi nel centro sportivo: domani si rivedrà il gruppo con i primi rientri dalle nazionali
Si è ripresentato dopo appena un giorno libero, mentre i compagni si rivedranno domani pomeriggio. Il gruppo ha beneficiato di tre giorni di riposo dopo l’amichevole di Bengasi. Tra 24 ore torneranno a fargli compagnia anche i primi rientranti dagli impegni in giro per il mondo.
“Potete tornare dalla sosta per favore?”, il monito di Tikus via social. Il numero 9 nerazzurro ha postato la foto della palestra vuota nel centro sportivo nerazzurro: “Mi annoio”, ha scritto. Ancora un po’ di pazienza, Marcus.
