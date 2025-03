Marcus sempre più dentro al mondo nerazzurro è diventato un idolo dei tifosi per quello che fa dentro e fuori dal campo. In questa stagione l'attacco nerazzurro ha dovuto affidarsi a lui in attesa di capitan Lautaro e ci ha messo qualcosa di più anche dopo aver incassato un colpo alla caviglia. Ha giocato su un infortunio e per questo Deschamps che lo aveva convocato per la Francia lo ha rispedito a Milano per permettergli di recuperare al meglio. E ora che c'è ai box il capitano servirà tutta la forza e l'attaccamento al nerazzurro che ha dimostrato. Sulla prima pagina del giornale che gli ha dedicato questo spazio si legge: "Sans maîtrise, la puissance n'est rien". È uno slogan notissimo agli interisti. "La potenza è nulla senza controllo". Sponsorizzava, nel 2001, le gomme Pirelli. E sul manifesto c'era un certo Ronaldo, quello vero, di spalle con la sua maglia numero 9. La stessa che oggi indossa Thuram.