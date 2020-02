Tifosi bianconeri a Pistocchi: “E l’abbattimento di Okaka?”, ecco la risposta del giornalista

Juventus–Fiorentina ha alimentato numerose polemiche sui social in seguito agli episodi arbitrali che l’hanno caratterizzata (e ai rigori concessi). Dopo le dichiarazioni di Commisso e di Nedved la situazione non è migliorata, alla discussione hanno preso parte anche giornalisti come Piccinini e Pistocchi. Quest’ultimo, incalzato da un tifoso bianconero su un episodio di Udinese-Inter, ha dato la sua opinione: “L’abbattimento di Okaka nell’area interista? Scivola mentre cerca di girarsi. NON è fallo”.