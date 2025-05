Nella notte amara di Como, la nota lieta, in casa Inter, è rappresentata dall'esordio in prima squadra di Luka Topalovic

Nella notte amara di Como, la nota lieta, in casa Inter, è rappresentata dall'esordio in prima squadra di Luka Topalovic, giovane mezzala slovena che tanto ha fatto bene con la primavera di Zanchetta quest'anno.

"Nonostante ieri non sia andata come tutti noi interisti speravamo, personalmente sono molto felice di aver fatto il mio debutto in Serie A con questa bellissima maglia. Forza Inter sempre! 23.5.2025".