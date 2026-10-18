Cosa lascia Bologna-Inter: stiamo esagerando? Ecco il Bonny cattivo. Carlos Re Mida

Il Var c'è ma non si vede. Anche in questa giornata di campionato il non utilizzo del Var in occasione di alcuni episodi ha scatenato riflessioni e polemiche. Come quella di Fabrizio Biasin, che su X ha dichiarato: CONTINUA A LEGGERE.