Altra giornata di campionato, ennesimo Var silenziato
Cosa lascia Bologna-Inter: stiamo esagerando? Ecco il Bonny cattivo. Carlos Re Mida
Il Var c'è ma non si vede. Anche in questa giornata di campionato il non utilizzo del Var in occasione di alcuni episodi ha scatenato riflessioni e polemiche. Come quella di Fabrizio Biasin, che su X ha dichiarato: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Il clamoroso retroscena su Filip Stankovic! L’Inter ha pensato di riportarlo a Milano quando…
Ultima ora
Inter, da mesi si parla di investitori: Oaktree, colpaccio mostruoso da più di un miliardo?
Ultima ora
Zenga: "Ecco cosa penso di Bonny e di Martinez. Il peggiore in campo è stato..."
Interviste
Sarri furioso: "Mani Milan niente, a noi rigore. Loro posso mandare a fanculo l'arbitro? Scopro..."
Mercato Inter
Colpo sfumato Inter, l’aneddoto clamoroso: “Aveva già fatto visite e foto! Poi però…”
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti