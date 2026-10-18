Altra giornata di campionato, ennesimo Var silenziato

Redazione1908
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Il Var c'è ma non si vede. Anche in questa giornata di campionato il non utilizzo del Var in occasione di alcuni episodi ha scatenato riflessioni e polemiche. Come quella di Fabrizio Biasin, che su X ha dichiarato: CONTINUA A LEGGERE.

Fabrizio Biasin

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