Il Milan inciampa ancora e lo fa contro una neopromossa. A sottolinearlo è Enrico Varriale, che nel suo tweet evidenzia come il pareggio sia persino un risultato favorevole per la squadra allenata da Massimiliano Allegri.
Varriale: “Al Milan va di lusso il pari col Sassuolo. Clamoroso rigore di Pavlovic su Cheddira”
Il Sassuolo, protagonista di una prestazione intensa e organizzata, ha messo in seria difficoltà i rossoneri per lunghi tratti della gara. I neroverdi passano in vantaggio con personalità, dimostrando di non soffrire il prestigio dell’avversario. Il Milan reagisce grazie a una doppietta di Bartesaghi, uno dei pochi a brillare in una mattinata complicata.
Laurienté trova il gol del pareggio e va vicino alla vittoria colpendo anche un clamoroso palo. Nel finale cresce la tensione e non mancano le polemiche. Varriale sottolinea un rigore apparso evidente e non concesso a Cheddira. Un episodio che pesa sull’analisi complessiva del match.
Il tweet di Varriale—
"Si ferma ancora con una neopromossa il Milan e alla squadra di Allegri va anche di lusso il pari. Un ottimo Sassuolo va in vantaggio subisce la rimonta con una doppietta di Bartesaghi e pareggia con Laurentie che colpisce pure un palo. Rigore clamoroso negato Cheddira"
