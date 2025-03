Lampi di pazza Inter tornano a farsi vedere a San Siro, dove i nerazzurri vanno prima sotto 2-0 contro il Monza ultimo in classifica, poi rimontano nella ripresa trovando la vittoria per 3-2. Tre punti pesanti per gli uomini di Simone Inzaghi, che volano così a +4 sul Napoli aspettando la gara dei partenopei contro la Fiorentina. Una vittoria arrivata con un secondo tempo ad alti ritmi e livelli, dopo una prima frazione in cui è sembrata evidente la sottovalutazione dell'impegno e della squadra che Lautaro Martinez e compagni avevano di fronte.