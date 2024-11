Il Fenerbahce di Jose Mourinho travolge il Kayserispor fuori casa. Un 6-2 tennistico per la formazione dello Special One

Il Fenerbahce di Jose Mourinho travolge il Kayserispor fuori casa. Un 6-2 tennistico per la formazione dello Special One. Con in campo, nel secondo tempo, anche un altro ex interista: Edin Dzeko. E proprio Dzeko ha sfiorato il gol dell'anno con un grandissimo colpo da centrocampo. Il pallone, però, si è stampato sul palo.