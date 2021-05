VIDEO / Hakimi, continua la festa scudetto: “Che anno! Grazie per il supporto”

Il video pubblicato sui social dall'esterno destro marocchino dell'Inter, Achraf Hakimi, che continua a festeggiare lo scudetto

Una stagione da sogno per Achraf Hakimi. Il laterale marocchino ha conquistato lo scudetto con l'Inter alla sua prima annata in maglia nerazzurra. Un colpo di livello assoluto per la società di viale della Liberazione, che ora si gode l'esterno classe 1998.