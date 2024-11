Da sempre tifoso dell'Inter fino al midollo. Max Pezzali è di quelli che non dormono la notte dopo un risultato negativo o prima di una grande partita, perché i colori nerazzurri ce li ha tatuati addosso. E crescendo non ha perso la passione, come conferma lui stesso oggi approfittando del grande omaggio del club nerazzurro. "Come essere a Disneyland", ha detto il noto cantante da Appiano Gentile. Le immagini sui social dell'Inter.