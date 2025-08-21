L’Inter si prepara ad accogliere Andy Diouf, centrocampista classe 2003 proveniente dal Lens, e arrivano già le prime opinioni illustri

Redazione1908 21 agosto - 22:59

L’Inter si prepara ad accogliere Andy Diouf, centrocampista classe 2003 proveniente dal Lens, e arrivano già le prime opinioni illustri sul suo approdo in nerazzurro. Ai microfoni di TvPlay, Emiliano Viviano ha analizzato l’operazione di mercato con la schiettezza che lo contraddistingue.

“Diouf è un giocatore forte – ha dichiarato l’ex portiere – soprattutto nel box-to-box, dove può esprimere al meglio le sue caratteristiche. È un buon acquisto per l’Inter”.

Parole che sottolineano le qualità fisiche e dinamiche del centrocampista francese, abile a coprire entrambe le fasi e a dare ritmo alla mediana. Tuttavia, Viviano non si è sbilanciato oltre.

“Non farà la differenza – ha aggiunto – e non sarà facile per lui rubare il posto agli altri”.

Un avvertimento realistico, considerando la grande concorrenza nel centrocampo nerazzurro. Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Frattesi, Sucic e Zielinski rappresentano avversari difficili da scalzare.

Viviano ha poi fatto un paragone significativo: “Non è forte come Koné, ma è su quella scia”. Il giudizio dell’ex portiere lascia trasparire fiducia per il futuro di Diouf, ma anche la consapevolezza che il suo percorso a Milano non sarà immediato né scontato.

Per l’Inter resta comunque un investimento importante, pensato non solo per il presente, ma anche in prospettiva. Diouf avrà il compito di crescere in un ambiente competitivo e di dimostrare di poter diventare un punto di riferimento.