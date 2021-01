Gioia in casa di Mauro Icardi per il trofeo conquistato con la maglia del Psg grazie anche ad un suo gol. L’attaccante ha pubblicato diverse immagini che lo vedono in compagnia del trofeo conquistato nella Supercoppa francese, non senza qualche riferimento che ha già scatenato qualche polemica.

Anche la moglie Wanda Nara si è congratulata con lui utilizzando i social e mostrando tutto il suo orgoglio per il marito. “Altri due trofei”, ha sottolineato l’agente dell’ex calciatore dell’Inter.