Wanda Nara: “A Maxi Lopez non fregava nulla della mia storia con Icardi. Non dice mai che…”

Wanda Nara, al GF Vip, è tornata a parlare della sua storia d’amore con Icardi e del matrimonio finito con Maxi Lopez. Si stava parlando della storia tra Sarcina e l’ormai ex moglie che secondo il cantante della Vibrazione l’avrebbe tradito con Scamarcio, testimone di nozze e suo amico. Tutta questa storia è stata smentita, ma lei adesso è nella casa del Grande Fratello in cerca di ulteriore ribalta. Alfonso Signorini ha chiesto alla show-girl argentina:

-Wanda, la storia del cantante de le Vibrazioni e dell’ex moglie ricorda da vicino la storia tua e di Mauro perché anche tu hai sposato un compagno di squadra del tuo ex marito…

Ho vissuto malissimo all’epoca perché non siamo abituati a vedere certe cose fatte da una donna. E’ stato difficile togliermi quella macchia. Alla fine quando io mi sono fidanzata con Mauro, Maxi stava già insieme ad un’altra ragazza, ma non lo diceva. Penso che se io avessi iniziato una relazione con un altro uomo non sarebbe successo niente. A Maxi non interessava già più nulla della mia vita. Ma dato che ho iniziato una storia con una persona che lui conosceva, è scoppiata la bomba.