È stato impossibile, imprendibile, hanno dovuto fermarlo con le buone o le cattive, chiedere ad Alessandro Bastoni che ad un certo punto, proprio perché sapeva chi aveva davanti e averlo definito 'incredibile', ha fatto fallo e si è preso un giallo calcolatissimo. Yamal è uscito da San Siro in lacrime, come tutto il Barcellona. Ha vinto l'Inter e in finale a Monaco ci andranno i nerazzurri. Ma a 17 anni, se sei una specie di alieno col pallone tra i piedi non puoi certo dire 'è finita' perché, come solo il calcio sa insegnarti, arriverà una nuova occasione, un altro momento per riprovarci.

Ed è una promessa che il giocatore ha fatto a sé stesso e ai tifosi blaugrana. «Abbiamo dato tutto, quest'anno non è stato possibile ma torneremo non abbiate dubbi, "culers". Non ci fermeremo finché non porteremo questo club dove merita, al top in Europa. Manterrò la mia promessa e porterò la Champions League a Barcellona. Non mi fermerò finché non l'avrò mantenuta. Ma domenica c'è un'altra finale e bisogna stare tutti insieme. Forza Barca!», ha scritto in un post sui social in cui pubblica foto in bianco e nero. Tra quelle pubblicate ce n'è anche una con Thuram che lo ha consolato a fine partita.