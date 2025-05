Nella vittoria per 4-3 nel Clasico, il Barcellona ha accelerato sul Real Madrid e si avvia alla vittoria della Liga. Yamal ne ha approfittato e si è vendicato di due like che non gli erano piaciuti. Il calciatore aveva notato evidentemente quelli che Sergio Ramos e Jude Bellingham avevano messo alle foto della semifinale di Champions postate da Alessandro Bastoni che ha celebrato la vittoria dell'Inter contro i blaugrana e il raggiungimento della finale.