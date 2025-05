Zanetti: “E siamo in finale! Questa Inter ha un cuore immenso”

Ha sempre detto che è una sofferenza diversa. Perché in campo almeno qualcosa la puoi fare. Quando passi in tribuna invece puoi solo aspettare, sperare, credere. E pure quella è una sofferenza non indifferente. Javier Zanetti, capitano storico e vice presidente dell'Inter, ha assistito alla gara insieme agli altri dirigenti nerazzurri. Era accanto a Marotta. Li hanno inquadrati mentre guardavano insieme il rigore di Calhanoglu. O meglio Zanetti lo ha guardato, il presidente no. Ha solo esultato quando ha sentito tremare San Siro.