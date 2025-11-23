"Io all'Inter? Lo sanno tutti, c'è stato l'anno in cui sono tornato alla Juventus che in una notte ho dovuto prendere una decisione: andare alla Juve, andare all'Inter o andare al Real Madrid". Così l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri parlando in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l'Inter a San Siro.
Zazzaroni: "Naturalmente Allegri ha sbagliato. Ma l'offerta di Zhang per l'Inter era…"
"Con il presidente Marotta ci siamo tolti grandi soddisfazioni, sta facendo un gran lavoro all'Inter. Per vincere le partite bisogna essere pragmatici e concreti", ha aggiunto.
Il commento di Ivan Zazzaroni—
"E naturalmente ha fatto la scelta sbagliata sul piano professionale (Real tutta la vita) ma giusta in funzione di suo figlio e della sua pigrizia. Ho scritto più volte delle offerte di Florentino e Zhang (anche se questa era economicamente inaccettabile) e con un filo di ritardo Max ha confermato tutto. A Madrid gli offrivano 8,5 milioni a crescere"
