Quando Sinisa parlò del "tradimento" dell'amico non aveva ancora letto l'articolo: qualcuno - so anche chi - volendo colpirmi gli disse che avevo scritto della leucemia - menzogna - per fare lo scoop. Ma quale scoop, se aveva annunciato la conferenza stampa per il giorno dopo? Il soggettino approfittò anche della terribile condizione del momento.