Zazzaroni chiarisce: “Regalo Nicolussi? Mi spiace se l’ho ferito, mai detto apposta. Ai tifosi social…”

Così Ivan Zazzaroni chiarisce il suo intervento a Pressing in merito al rigore causato da Nicolussi Caviglia in Venezia-Juventus

"Eccoci qua. Ieri notte a Pressing ho provato a spiegare quello che avevo visto e non escludo di essere stato involontariamente allusivo dopo che dall'alto è scesa la reprimenda biasinica. Sono un bolognese che si scalda in fretta.

Non ho detto che Nicolussi l'abbia fatto apposta, ma ho - sì - parlato di "regalo" e in seguito di intervento improvvido e ingenuità enorme: difesa schierata e pallone inattaccabile. Dell'onestà e serietà di Hans non dubito affatto, tuttavia nella sua condizione di ex l'episodio diventa cibo per maliziosi.