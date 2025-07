"Alcuni elementi in più per ringraziare dell'affetto (sorprendente, visti i trascorsi con tanti interisti) e poi per oggi rallento su Ademola.

Calma: Roma non fu fatta in un giorno... nemmeno da Oaktree"

Il contatto Inter-Atalanta

Ieri i due club si son parlati. Ed è un passo in avanti. Scontato pure che non ci sia stata la fumata bianca: servono giorni ancora. Ma la novità va registrata ed è significativa. Perché è la prima chiacchierata tra le due dirigenze e perché vale una mossa non banale verso il disgelo tra i due club, dopo giorni di messaggi lanciati in maniera indiretta