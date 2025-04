Oggi Lautaro è l'attaccante che vorrei nella mia squadra e che potrebbe giocare titolare in tutte le squadre del mondo. A Monaco è stato strepitoso per partecipazione al gioco, sacrificio, personalità e ovviamente per quel magnifico gol. Sette anni fa andai ad Appiano per intervistare Icardi, pranzai con Spalletti e lo staff. Lautaro era a tavola con Maurito, isolati: mi dissero che gli faceva da fratello maggiore. Non avrei mai immaginato di ritrovarlo dopo pochi anni a questo livello d'eccellenza. Lo preferisco a Kane e Haaland.