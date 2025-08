Nel frattempo, Lookman ha presentato ufficialmente richiesta di trasferimento, lamentando promesse non mantenute dall’Atalanta

La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman è entrata in una fase di stallo, con i bergamaschi che hanno respinto l’ultima offerta dell’Inter da 42 milioni più 3 di bonus, considerata insufficiente rispetto alla loro richiesta minima di 50 milioni.

L’Inter resta ferma sulla sua posizione, ritenendo l’offerta equa e non intenzionata a rilanciare ulteriormente.

Nel frattempo, Lookman ha presentato ufficialmente richiesta di trasferimento, lamentando promesse non mantenute dall’Atalanta e accusando la società di trattamento inadeguato sul piano umano e professionale.

Il club bergamasco, da parte sua, insiste per non cedere il giocatore ad un club italiano sotto i 50 milioni. In attesa di evoluzioni, l’Atalanta mantiene una posizione ferma, mentre l’Inter non abbandona il sogno di ingaggiare l’esterno offensivo nigeriano.

Il pensiero di Ivan Zazzaroni — "Le parole di Luca Percassi sono facilmente interpretabili: non vuole dare Lookman in Italia e aspetta che si muova qualcuno da fuori. Del resto all'Inter non ha mai comunicato il prezzo. Quando per primo si mosse il Napoli Percassi aprì alla cessione del giocatore, ma in seguito chiese di lasciar stare e non creare problemi.

Stesso discorso ripetè al club di De Laurentiis nel momento in cui si ripresentò una settimana fa ("non fate casino, per favore"). L'Atalanta è forte di un contratto e delle sue verità. Resta da vedere come si comporterà Lookman. La domanda è: se non lo vuole dare in Italia perché ha impiegato 3 giorni prima di rispondere a Marotta?"