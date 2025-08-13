I tempi per vedere Lookman all'Inter si stanno dilatando e qualcuno inizia a dubitare che alla fine la trattativa con l'Atalanta possa effettivamente andare in porto

I tempi per vedere Lookman all'Inter si stanno dilatando e qualcuno inizia a dubitare che alla fine la trattativa con l'Atalanta possa effettivamente andare in porto. Sui social, Ivan Zazzaroni ne ha spiegato i motivi:

"Rodrigo Muniz all'Atalanta potrebbe effettivamente sbloccare Lookman all'Inter. Il guaio è che il Fulham non vende Muniz fino a quando non ha trovato il sostituto e l'Atalanta non molla Ademola se non ha Muniz, che peraltro è fortissimo. E intanto il tempo passa... Alla fiera dell'est per due soldi...".