Tanti mi chiedono di esprimermi sul gol annullato a #Mkhitaryan. Facile, ripeto quello che ho già detto più volte di fronte a situazioni simili:NON È CALCIO In uno sport di movimento la cancellazione di un gol per un'unghia o la punta di uno scarpino è inaccettabile. La chirurgia arbitrale all'interno di una partita in cui molto è affidato al giudizio di un uomo in campo e uno al video è paradossale. Il fuorigioco dovrebbe punire il vantaggio dell'attaccante sul difendente. In questo caso castiga il calcio.