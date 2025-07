Il bruttissimo infortunio di Musiala ha sconvolto tutti. Il compagno e portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, ha avuto parole molto dure per Gigio Donnarumma: "Era una situazione in cui non era necessario entrare in campo in quel modo. Questo significa correre rischi. Era disposto ad accettare il rischio di infortunare l'avversario. Sono andato da lui e gli ho detto: 'Non vuoi andare a vedere il nostro giocatore?'. È una questione di rispetto, di andare lì e augurargli tutto il meglio. E lui l'ha fatto. Il fair play è sempre una parte fondamentale. Avrei reagito diversamente". Il portiere del Bayern avrebbe anche definito gli italiani «molto emotivi».