Zenga rilancia: “Vi fidate di me? Tra tutti i portieri nominati per l’Inter preferisco…”

Il profilo giusto secondo Walter

"In tanti mi avete chiesto quale portiere preferisco. Tra tutti quelli nominati per caratteristiche tecniche, professionalità e qualità preferisco Audero. Cosa ne pensate? Vi fidate di me??", ha scritto sui social Walter Zenga. E nella sua storia Instragram l'Uomo Ragno ha taggato anche l'Inter. I nerazzurri stanno trattando per avere Yann Sommer dal Bayern Monaco. Tra i nomi sulla lista dei desideri nerazzurri - dopo il passaggio di Vicario al Tottenham - c'è anche Trubin.