Sommer vuole l’Inter a tutti i costi: oggi non si è allenato. Il portiere lavora anche per…

Yann Sommer vuole andare all'Inter a tutti i costi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, dopo aver saltato l'amichevole della scorsa settimana, stamattina il portiere non si è allenato con i compagni. "Piccolo particolare: oggi pomeriggio il charter dei tedeschi li porterà in Giappone per iniziare il tour. Quello di Sommer, dunque, è un vero e proprio messaggio alla dirigenza. Difficile che ci siano sorprese nelle prossime ore e che sia esentato dalla trasferta, ma vale comunque la pena di tenere monitorata la situazione".

"Sommer sta anche lavorando perché il club di Monaco abbassi le sue pretese economiche per liberarlo: non i 6 milioni della clausola (che ora non è utilizzabile), ma 3-4 come offre l'Inter. Il Bayern aveva messo nel mirino come nuovo portiere Mamardashvili del Valencia, ma la trattativa pare saltata a causa del prezzo. E Sommer è bloccato anche se non certo rassegnato".