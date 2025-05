Zhang e gli auguri di buon compleanno a Moratti: “Tutti interisti grazie a lui”

Massimo Moratti spegne oggi 80 candeline. Non è un giorno banale, quindi, per qualsiasi tifoso dell'Inter. Anche per chi al mondo nerazzurro si è legato soltanto a un certo punto della sua vita come Steven Zhang. E dalla Cina sono arrivati gli auguri più sinceri di buon compleanno al "Presidente che ci ha fatto diventare tutti nerazzurri", come si legge sul post apparso in questi minuti su Instagram.