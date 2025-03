L'Inter sbanca Rotterdam grazie ai gol di Thuram e Lautaro. Ma poteva anche arrotondare il punteggio con il rigore, poi fallito, da Zielinski. Un rigore su Thuram che, inizialmente, Gianpaolo Calvarese, ex arbitro oggi opinionista di Prime, non aveva notato.

Paolo Ziliani attacca l'ex fischietto sui social: "E così ci tocca anche sentire Calvarese (Calvarese!!!) dire dopo aver visto il replay che Thuram “non è in vantaggio” e che “il contatto non è falloso”, quindi non è rigore; Calvarese che diede rigore alla Juventus (confermato al VAR da Irrati) per un fallo che Cuadrado aveva commesso su Perisic, e non subìto. Il tutto, per gli abbonati Prime, a pagamento. Forse il Metaverso è già qui."