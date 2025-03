Si legge così in una nota ufficiale del club bianconero, che riferisce come un esame abbia messo in luce "un andamento trimestrale per l'esercizio in corso differente rispetto alle precedenti previsioni nonché maggiori margini di variabilità dei dati previsionali economici, finanziari e patrimoniali dell'esercizio corrente e di quello successivo". Da qui, prosegue il comunicato, "potrebbe essere opportuno (ovvero potrebbe rendersi necessario negli scenari meno favorevoli esaminati in data odierna) un rafforzamento del profilo patrimoniale e finanziario della Società mediante aumento di capitale, per un importo minimo pari a 15 milioni di euro (pari al versamento in conto futuro aumento di capitale di cui infra) e sino ad un importo massimo pari al 10% dell'attuale capitalizzazione di mercato".