Si va verso il disastro epocale e per questo Spalletti cerca una via d'uscita: domani sarà in panchina contro la Moldova, poi l'incontro con Gravina per sancire la separazione Se il c.t. Mancini, attratto dai petrodollari arabi, due anni fa si rese protagonista della famosa “fuga di Ferragosto” (2023), il c.t. Spalletti - suo successore - sta in questi giorni mettendo a punto una più sofisticata “fuga di metà giugno” in cui i soldi, almeno in questo caso, non c’entrano.