SaràWalter Zenga a ritirare l'edizione 2026 del 'Premio Azeglio Vicini'. L'ex portiere dell'Inter e della Nazionale è stato scelto dalla commissione del premio ideato dal Panathlon Club Cesena e dalla famiglia Vicini. È stato il commissario tecnico che guidò gli azzurri a Italia 90 è stato per anni presidente onorario del Panathlon cesenate.
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fcinter1908 societa e storia campioni nerazzurri Ex Inter, a Walter Zenga l’edizione 2026 del ‘Premio Azeglio Vicini’
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Ex Inter, a Walter Zenga l’edizione 2026 del ‘Premio Azeglio Vicini’
L'ex portiere della squadra nerazzurra e della Nazionale riceverà il Premio ideato dal Panathlon Club Cesena e dalla famiglia dell'ex commissario tecnico
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La cerimonia di premiazione, spiegano gli organizzatori del riconoscimento, andrà in scena al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico il 15 giugno prossimo.
Nell'albo d'oro del premio ci sono Tardelli, Capello, Maldini, Bergomi, Baresi, Donadoni, Antognoni e Cabrini.
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