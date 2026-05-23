Ex Inter, a Walter Zenga l’edizione 2026 del ‘Premio Azeglio Vicini’

L'ex portiere della squadra nerazzurra e della Nazionale riceverà il Premio ideato dal Panathlon Club Cesena e dalla famiglia dell'ex commissario tecnico

SaràWalter Zenga a ritirare l'edizione 2026 del 'Premio Azeglio Vicini'. L'ex portiere dell'Inter e della Nazionale è stato scelto dalla commissione del premio ideato dal Panathlon Club Cesena e dalla famiglia Vicini. È stato il commissario tecnico che guidò gli azzurri a Italia 90 è stato per anni presidente onorario del Panathlon cesenate.