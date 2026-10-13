L'Inter ha interamente assorbito la perdita da oltre 214 milioni di euro registrata nel 2021. È una delle novità più importanti che emergono dal bilancio consolidato al 30 giugno 2026, visionato da FCInter1908.it. Il club nerazzurro conferma di aver coperto quella pesante perdita grazie ai versamenti effettuati dalla proprietà e agli utili conseguiti negli ultimi esercizi, rispettando così la scadenza prevista dalla legge.

Una notizia significativa, soprattutto considerando la situazione economica dell'Inter di cinque anni fa e le perdite accumulate durante quel periodo.

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Inter, coperta la perdita da 214 milioni del 2021

Per capire cosa è successo bisogna tornare al 2021. L'Inter aveva chiuso l'esercizio al 30 giugno con una perdita di, una delle più pesanti della sua storia recente.

Nell'ottobre dello stesso anno, l'assemblea degli azionisti aveva deciso di rinviarne la copertura, sfruttando le disposizioni straordinarie introdotte dalla legge. La scadenza era stata fissata al bilancio del 30 giugno 2026.

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Cinque anni dopo, l'Inter conferma di aver rispettato quel termine.

Il club scrive infatti che "la perdita dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 risulta interamente assorbita e coperta a livello di patrimonio netto".

Una conclusione ribadita anche nella nota dedicata al patrimonio netto, dove viene spiegato che la copertura è stata possibile grazie ai versamenti dell'azionista di riferimento negli esercizi precedenti e agli utili ottenuti dalla società nel 2024/25 e nel 2025/26.

Inter, il ruolo della proprietà e degli ultimi due bilanci

Il miglioramento dei conti ha avuto un ruolo importante.

L'Inter ha chiuso il bilancio consolidato 2024/25 con un utile di 35,4 milioni di euro, seguito da un altro risultato positivo di 22,7 milioni nel 2025/26.

A questi risultati si aggiungono i versamenti effettuati dalla proprietà per rafforzare il patrimonio della società.

Il bilancio mostra anche come sia cambiata la situazione patrimoniale del gruppo. Al 30 giugno 2025 il patrimonio netto consolidato era ancora negativo per 12,3 milioni di euro. Dodici mesi dopo è diventato positivo per 10,4 milioni.

Ancora più alto il patrimonio netto della capogruppo F.C. Internazionale Milano, che al 30 giugno 2026 raggiunge 16,4 milioni di euro.

Sono numeri che permettono alla società di presentare una situazione patrimoniale positiva, dopo anni segnati da perdite molto pesanti.