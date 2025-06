I conti dell'Inter sorridono. E soprattutto, l'Inter è nelle condizioni di poter investire. Oaktree si è ritrovata un asset in crescita

I conti dell'Inter sorridono. E soprattutto, l'Inter è nelle condizioni di poter investire. Oaktree si è ritrovata per le mani un asset dal valore in costante espansione. Ne parla diffusamente oggi la Gazzetta dello Sport.

"Questo non significa che l’Inter potrà replicare, nei volumi, la fase espansiva attuata da Suning nel 2016. Ma non v’è dubbio che siamo in un momento favorevole per il corso industriale nerazzurro. Peraltro, sarebbe miope non approfittare della rivitalizzazione del brand a livello globale. Gli sponsor hanno sfondato il muro dei 100 milioni, in un trend di crescita che va alimentato mantenendo alta la competitività sportiva, soprattutto nella vetrina internazionale della Champions.

Ultimo aspetto, la proprietà. L’Inter oggi può appoggiarsi alle solide spalle di un fondo che gestisce 203 miliardi di dollari. Non c’è più la spada di Damocle del debito in capo alla controllante, semplicemente perché il creditore è diventato azionista. Quei 275 milioni prestati a Zhang e non rimborsati dal vecchio proprietario, lievitati a 390 milioni con gli interessi, rappresentano ora l’esposizione di Oaktree sull’investimento in Inter, in aggiunta ai 52 milioni di ricapitalizzazione.

Un totale di 440 milioni, a fronte di un enterprise value dell’asset nerazzurro che, al momento, si può stimare in 2 miliardi di euro: tolti i 400 milioni di bond, fanno almeno 1,5 miliardi di equity value per Oaktree. Cosa significa? Due cose. Il fondo Usa ha fatto un affare a prendere l’Inter. E, volendo, c’è spazio per finanziare la crescita, a patto di rispettare i parametri della sostenibilità.