La nuova stagione non è ancora iniziata, ma la maglia che l'Inter indosserà ha già fatto il suo debutto. I nerazzurri l'hanno sfoggiata nelle uscite del Mondiale per club negli Stati Uniti, in attesa di mostrarla anche a San Siro contro il Torino nel primo impegno di Serie A. Intanto, dal portale Opaleak, emergono addirittura i primi dettagli del kit home della stagione 2026/27 in grande anticipo.

Stando a quanto riporta il sito specializzato, si tornerà ad una tonalità di blu più chiara di quest'anno, accompagnata da rifiniture e dettagli in oro e nero. Il logo con le due stelle dovrebbe tornare in oro, a differenza di quest'anno. C'è già grande curiosità sul tema, ma il tempo per soddisfarla non manca. Intanto è il momento di godersi il kit già visto negli USA.