Scudetto numero 21 e decima Coppa Italia. La nuova maglia dell'Inter sembrerebbe aver trovato terreno fertile nelle preferenze dei tifosi nerazzurri che hanno espresso pareri favorevoli per la nuova maglia dei campioni d'Italia lanciata ufficialmente il 19 maggio negli store nerazzurri. Voi cosa ne pensate? Partecipate al nostro sondaggio.
fcinter1908 societa e storia maglie SONDAGGIO – Nuovo home kit 2026/27: dite la vostra sulla nuova maglia dell’Inter
PAROLA AI TIFOSI
SONDAGGIO – Nuovo home kit 2026/27: dite la vostra sulla nuova maglia dell’Inter
L'Inter torna al tradizionale nerazzurro per la stagione 2026/27 con una maglia che richiama la tradizione sartoriale milanese
In attesa del lancio del kit Away concentriamoci sulla nuova maglia dei nerazzurri, disponibile in tutti gli store dell'Inter.
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