IL PROGETTO STADIO

"Oaktree, che ha ereditato l’Inter dopo l’escussione del pegno sul maxi-prestito con la famiglia Zhang, è un investitore e in quanto tale ha un orizzonte temporale per il suo investimento. D’altro canto il fondo californiano ha, anche recentemente, manifestato la sua volontà di restare proprietario dell’Inter per qualche anno. Oaktree sta proseguendo sulla strada della riorganizzazione del club e del suo rilancio dal punto di vista economico-finanziario. Sullo sfondo c’è la realizzazione del nuovo stadio, asset che potrebbe far lievitare in modo significativo non solo i ricavi della società calcistica ma anche la sua valutazione agli occhi degli investitori"