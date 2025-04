Inter Academy, internship a Milano per Dubai, Tokyo e Strikers: i dettagli

Momento indimenticabile per i giovani di IA Tokyo, che hanno preso parte al walkabout prima di Inter-Udinese, mentre i ragazzi di IA Dubai hanno potuto assistere al riscaldamento della squadra da bordocampo. Entrambi i gruppi hanno poi avuto l’opportunità di scattare una foto nell’iconico angolo regia dello stadio, per poi godersi dal vivo tutta l’adrenalina del match vinto dai nerazzurri per 2-1.