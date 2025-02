Eliminare il divieto di sponsorizzazione da parte di società di scommesse: è uno dei punti dello schema di risoluzione sulle prospettive di riforma del calcio italiano che la commissione Cultura del Senato si appresta ad approvare, per poi inviarlo al governo.

L'approvazione, si apprende da fonti parlamentari di centrodestra, potrebbe arrivare nella seduta convocata alle 14, preceduta da una riunione del comitato ristretto. Il provvedimento, di cui è relatore Paolo Marcheschi, di FdI, è il frutto di una lunga serie di audizioni. Come spiegano le stesse fonti, la risoluzione è condivisa dalla maggioranza, mentre da parte delle opposizioni, in particolare dal M5s, non ci sarebbe condivisione sull'eliminazione del divieto di sponsorizzazione da parte delle società di scommesse.