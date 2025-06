Sponsor, Inter e Fanatics annunciano una partnership di dieci anni

Attraverso questa partnership, Fanatics collaborerà a stretto contatto con il Club per ampliare la portata del merchandising e delle licenze sia in Italia che a livello globale. Una delle più ambiziose nel panorama calcistico internazionale, questa collaborazione porterà il brand Inter a un nuovo livello, avvicinando ancora di più i tifosi al Club grazie a collezioni esclusive, design localmente rilevanti, un assortimento di prodotti ampliato, un’esperienza d’acquisto integrata online e in-store e una maggiore disponibilità dei prodotti.

è il secondo club europeo in più rapida crescita dal 2020. Con l’espansione della nostra presenza internazionale in ogni continente, è diventato fondamentale restare connessi con i nostri tifosi ovunque essi si trovino. Per questo siamo orgogliosi di collaborare con un leader mondiale del merchandising sportivo come Fanatics. Questa partnership rivoluzionerà la presenza dell’Inter nel settore retail, non solo in Italia ma ancor di più a livello internazionale.»