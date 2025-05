il nuovo contratto firmato con Betsson Services Limited, in qualità di Global Main Jersey Partner, per le stagioni sportive dal 2024/2025 al 2027/2028;

il nuovo contratto siglato con Gate Information Pte. Ltd., in qualità di Global Sleeve Partner, per le stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026;

il rinnovo del contratto con Nike in qualità di Sponsor Tecnico, firmato a inizio luglio 2023 per le stagioni sportive dal 2023/2024 al 2030/2031, estendendo così la partnership precedentemente in scadenza al 30 giugno 2024, con un incremento del corrispettivo del 70%;

il contratto firmato a metà settembre 2023 con U-Power, in qualità di Official Back Jersey Partner, per le stagioni sportive dal 2023/2024 al 2026/2027;

il contratto sottoscritto nel 2022 con Konami, in qualità di Global Football Videogame Partner, Youth Development Centre Partner e Training Kit Back Partner, per le stagioni sportive dal 2022/2023 al 2027/2028;

la partnership globale firmata con Qatar Airways nel novembre 2023, che, a partire dall’attuale stagione sportiva 2024/2025 e fino al 2026/2027, è stata oggetto di un upgrade al ruolo di Official Training Kit Front Partner, in sostituzione di LeoVegas News, il cui contratto è stato risolto con un anno di anticipo a seguito dell’accordo con il Gruppo Betsson (quest’ultimo operante nella medesima categoria commerciale);

la partnership globale avviata a partire dalla stagione 2023/2024 con BPER, che, dalla stagione sportiva 2024/2025 fino al 2025/2026, è stata oggetto di un upgrade al ruolo di Official Training Centre Naming Rights Partner (in sostituzione del marchio Suning, precedentemente legato all’azionista di maggioranza) e di Official Training Kit Sleeve Partner;

numerosi altri partner di sponsorizzazione a livello globale e regionale (circa 30 in totale).