UFFICIALE / Sponsor, Inter annuncia la partnership triennale con Balocco

L'Inter e Balocco annunciano una partnership triennale. "FC Internazionale Milano è orgogliosa di annunciare l’avvio di una nuova prestigiosa partnership con Balocco SpA, marchio di riferimento nei mercati dei biscotti da prima colazione e dei prodotti da ricorrenza. L’azienda sarà Official Partner del Club per le prossime tre stagioni" , si legge nel comunicato del club nerazzurro. Quindi durerà fino al 2028.

"La partnership prevede la produzione di prodotti in licenza, una serie di attività e promozioni congiunte sui canali digitali del Club e dell’azienda, oltre alla presenza del brand Balocco sui Led a bordocampo in occasione delle partite casalinghe dell’Inter di Serie A e Coppa Italia a San Siro. La collaborazione avrà visibilità in Italia e in mercati chiave come Middle East, Far East e Africa, rafforzando ulteriormente la dimensione internazionale di due brand che da sempre fanno dell’eccellenza il proprio tratto distintivo", spiega ancora la nota ufficiale.