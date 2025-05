La Juventus ha concluso la lunga ricerca di uno sponsor di maglia. Ed è dovuta tornare dalla Casa Madre per trovare un accordo soddisfacente. Evidentemente, il brand juventino non è così forte come certa stampa vorrebbe far credere. Il club bianconero ha siglato una nuova intesa con Jeep e Visit Detroit, per un’accoppiata che, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, porterà nelle casse del club tra i 28 e i 30 milioni a stagione.